Ucraina: Meloni, propaganda russa cerca di raccontare fallimento controffensiva Kiev

- La propaganda russa cerca di raccontare un fallimento della controffensiva ucraina ma Kiev ha già vinto questa guerra impedendo l’invasione e grazie al “sostegno dei liberi popoli occidentali”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel corso delle comunicazioni alla Camera dei deputati in vista del Consiglio europeo di giovedì e venerdì. “Meglio sarebbe stato seguire i consigli, secondo questo racconto, di chi diceva che Kiev non avrebbe dovuto essere sostenuta: questa è propaganda, la realtà dice ben altro”, ha spiegato la premier. “La Russia è riuscita a invadere solo l’11 per cento del territorio ucraino e non riesce a controllare neanche le quattro regioni che dice di aver annesso”, ha aggiunto. (Res)