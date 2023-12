Incendio ospedale Tivoli: resi ai familiari i corpi delle vittime, primo sopralluogo del consulente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Procura di Tivoli, dopo l’autopsia che si è svolta ieri sui corpi delle tre vittime dell’incendio dell’ospedale San Giovanni Evangelista, ha restituito i corpi ai familiari per effettuare i funerali. E’ stato così così “rispettato, in meno di 4 giorni dal fatto, l'impegno preso dalla Procura verso i familiari” scrive in una nota il procuratore Francesco Menditto. Gli esiti dell’esame autoptico richiedono tempo per essere stabiliti ma nel frattempo, continuano le indagini di polizia giudiziaria per ricostruire quanto accaduto nella notte tra l’8 e il 9 dicembre. Vengono ascoltate persone informate sui fatti, acquisita documentazione, ed effettuati sequestri. “Si conferma – si legge nella nota della procura - che non vi sono elementi, allo stato per iscrivere persone come indagate per i citati reati”. Intanto ieri sera il consulente tecnico incaricato ha già svolto “un proficuo sopralluogo”. La stessa procura annuncia che a breve, l’esperto sarà affiancato da un altro o forse due consulenti.(Rer)