Camera: 15 dicembre convegno "Industria e start up per lo spazio"

24 luglio 2021

- Venerdì 15 dicembre, alle ore 9, presso l'aula dei gruppi parlamentari della Camera si svolge il convegno "Industria e start up per lo spazio". Indirizzi di saluto del presidente della Camera, Lorenzo Fontana, e del presidente di Leonardo spa, Stefano Pontecorvo. Apre i lavori Luciano Violante, presidente della Fondazione Leonardo-Civiltà delle Macchine. Introduce Alberto Luigi Gusmeroli, presidente della commissione Attività produttive, Commercio e Turismo della Camera. Interviene Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del made in Italy. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto Montecitorio. (Com)