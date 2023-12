Ue: Meloni, priorità per piano finanziario pluriennale sono Ucraina, migranti e potenziamento industria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I negoziati sul piano finanziario pluriennale saranno al centro del Consiglio europeo e l’Italia continua a ribadire tre aree prioritarie: “il sostegno finanziario a Kiev nella prospettive della ricostruzione; più risorse per gestire il fenomeno migratorio; e il potenziamento dell’industria europea”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel corso delle comunicazioni alla Camera dei deputati in vista del Consiglio europeo di giovedì e venerdì. “Continueremo a chiedere che il bilancio garantisca tutte le risorse necessarie per affrontare tutte le sfide e non le affronti singolarmente”, ha aggiunto la premier. (Res)