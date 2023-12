Ue: Meloni, per Italia fondamentale flessibilità in gestione fondi europei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È fondamentale per l’Italia che venga garantita flessibilità nella gestione dei fondi Ue destinati ai Paesi membri. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel corso delle comunicazioni alla Camera dei deputati in vista del Consiglio europeo di giovedì e venerdì. “Razionalizzazione della spesa non solo a livello nazionale ma anche flessibilità per spostare le risorse disponibile dove più necessario”, ha detto la premier. (Res)