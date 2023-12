Legge Bilancio: Bonelli (Avs), propaganda Salvini blocca Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È inaccettabile che il governo stia per presentare un emendamento per trovare nuove risorse per il ponte sullo stretto dopo che la regione Sicilia ha annunciato di dover ridurre il suo contributo da un miliardo di euro. Si sta bloccando la legge di Bilancio per il ponte sullo Stretto e per la propaganda di Salvini". Lo afferma, in una nota, il co-portavoce di Europa verde e deputato di Alleanza verdi e sinistra, Angelo Bonelli. "La continua enfasi sulla propaganda politica sta generando un'immobilizzazione delle istituzioni, impedendo la rapida e necessaria azione che il settore dei trasporti richiede - continua il parlamentare -. E mentre il Paese è ostaggio di manovre propagandistiche, episodi gravi come lo scontro tra treni nel ravennate mettono in luce la vulnerabilità della nostra rete ferroviaria. La sicurezza dei cittadini e lo sviluppo del Paese non possono essere sacrificati sull'altare degli equilibri politici di questa maggioranza".(Com)