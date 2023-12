Cop28: Acea a conferenza su clima, più investimenti per adeguare infrastrutture a nuovi rischi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo Acea, leader nel settore idrico in Italia, impegnato nella prevenzione dei rischi legati alla siccità e nella riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, ha contribuito alla Conferenza mondiale sul clima, Cop 28, partecipando ai lavori che si concludono oggi a Dubai. Lo comunica in una nota Acea. "Acqua, energia e ambiente, principali business del Gruppo, sono indissolubilmente legati alla gestione del cambiamento climatico e tutte le attività di Acea sono sempre state guidate da una visione di sostenibilità e tutela dell’ambiente, in linea con gli obiettivi di Sviluppo sostenibile dell’agenda 2030 delle Nazioni Unite. Grazie a questa strategia l’azienda rientra in quel 20 per cento di imprese italiane che ha adottato un proprio piano di azione climatica, e in quel 17 per cento che ha fissato obiettivi di riduzione delle proprie emissioni climalteranti". (segue) (Com)