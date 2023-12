Medio Oriente: Meloni, Italia ribadisce diritto Israele a difendersi in linea con diritto umanitario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia ribadisce la ferma condanna per gli attacchi terroristici di Hamas e diritto di Israele a difendersi in linea con il diritto umanitario e internazionale. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel corso delle comunicazioni alla Camera dei deputati in vista del Consiglio europeo di giovedì e venerdì. “Avevamo accolto con grande sollievo il temporaneo cessate il fuoco che ha consentito il rilascio di 105 civili”, ha detto la premier. “Continuiamo a sostenere ogni azione possibile affinché ogni ostaggio nelle mani di Hamas venga rilasciato”, ha aggiunto, ribadendo che si sostiene ogni sforzo “per una nuova tregua” da parte degli attori internazionali. “E’ fondamentale inviare messaggi distensivi e spingere per un approccio responsabili che non alimenti il conflitto in una regione strategica per lì’Italia e l’Ue”, ha detto. (Res)