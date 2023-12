Energia: Kazakhstan, 647 milioni di tonnellate di petrolio prodotte finora da Tengiz e Kashagan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 647 milioni le tonnellate di petrolio prodotte finora dai giacimenti di Tengiz e Kashagan, in Kazakhstan. Lo riporta l’agenzia di stampa nazionale “Kazinform”. Kashagan, il cui sviluppo è iniziato nel 2000, è il maggiore giacimento della porzione kazakha del Mar Caspio e ha prodotto finora 97,8 milioni di tonnellate di greggio. Le sue riserve sono stimate in 9-13 miliardi di barili. Tengiz, secondo giacimento per riserve in Kazakhstan, ha prodotto finora 549,8 milioni di tonnellate di petrolio e dispone di riserve per 3,13 miliardi di tonnellate.(Res)