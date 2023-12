Medio Oriente: Meloni, Anp non si indebolisca, necessario perseguire soluzione a due Stati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ prioritario per l’Italia che l’Autorità nazionale palestinese non si indebolisca: “è un imperativo” perché per fermare Hamas è necessario perseguire “la soluzione dei due Stati”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel corso delle comunicazioni alla Camera dei deputati in vista del Consiglio europeo di giovedì e venerdì. “L’Europa può e deve svolgere un ruolo da protagonista”, ha detto la premier. (Res)