Gaza: Meloni, allocati 10 milioni di euro per sostegno ai civili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia ha allocato 10 milioni di euro per aiutare le Nazioni Unite e la Croce Rossa a sostegno dei civili palestinesi. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel corso delle comunicazioni alla Camera dei deputati in vista del Consiglio europeo di giovedì e venerdì. “Lo scorso 30 novembre ho accompagnato un gruppo di medici dell’ospedale Gaslini e dell’ospedale Bambino Gesù”, ha ricordato la premier, sottolineando anche “l’invio dei Nave Vulcano” ora “impegnata per la cura dei palestinesi feriti, con medici qatarini, e in prospettiva giordani e di altri Paesi”. (Res)