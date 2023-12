Toscana: Giani inaugura nuovo ponte di Salviano a Livorno, "rischio idraulico ridotto”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L’entrata in funzione di questo ponte, resosi necessario a seguito dell’alluvione di sei anni fa, costituisce uno degli step conclusivi degli interventi di riduzione del rischio idraulico sul bacino del rio Maggiore. Con questo, inoltre, si completa anche la nuova viabilità di Salviano, storico rione di Livorno, dal momento che va ad aggiungersi alla bretella inaugurata la scorso anno. Assieme le due opere realizzano una nuova viabilità integrata il cui fine è migliorare e razionalizzare non solo la mobilità ma anche la qualità della vita". Lo ha affermato questa mattina, martedì 12 dicembre, il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, intervenendo all’inaugurazione del nuovo ponte di via di Salviano a Livorno, che costituisce un momento importante nell’attuazione degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio idraulico sul bacino del rio Maggiore. "Raggiunti questi obiettivi - ha spiegato - dobbiamo adesso puntare alla realizzazione di una sempre più adeguata rete di infrastrutture sul territorio, sia in relazione alla viabilità che alla sicurezza idrogeologica. Bisogna provvedere al definitivo stombamento di torrenti e canali e rendere all’acqua la possibilità di fluire in modo naturale. Per quanto riguarda questa opera, come per altre, fondamentale è stato l’impegno profuso dagli uffici regionali e in particolare dal Genio civile. I due interventi, nel complesso, hanno visto un investimento pubblico di quasi 4 milioni di euro”. L'opera, a seguito dell’alluvione del 2017, è stata infatti ritenuta necessaria per motivi generali di sicurezza e per garantire una sensibile riduzione del rischio idraulico. Il nuovo ponte, carrabile e pedonale, rende nuovamente percorribile il tratto di strada concernente via di Salviano tra la rotatoria della Leccia e via Costanza permettendo alla ripristinata viabilità di integrarsi con la bretella stradale di via Impastato che è stata inaugurata nel 2022. (Com)