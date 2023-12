Natale: tra speranza e ironia i romani affidano all'albero i sogni per il nuovo anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È sempre tempo di corse, appuntamenti in ritardo e ore nel traffico a Roma, ma per il periodo natalizio anche quest'anno i romani non lasciano indietro sogni e speranze. Così, tra le valigie e gli zaini che affollano la stazione Termini, prima di balzare su un treno o su un taxi, in tanti trovano il modo di affidare all'albero di Natale un messaggio. Come da tradizione: che sia per credere, soltanto per qualche ora, ancora a Babbo Natale o per invocare la fortuna, la maggior parte dei romani per il 2024 chiede felicità, salute e amore. E tra le decine di messaggi appesi all'abete c'è la speranza di un genitore: "Caro Babbo Natale, aiutami a guarire da questa brutta malattia per stare ancora un po' con i miei figli". Il bigliettino è su carta bianca, quasi si perde tra gli altri molto simili, ma attira l'attenzione di diversi passanti frettolosi, per il messaggio forte, per la speranza e il dolore che mette insieme in poche parole. Tra le palline dorate e argentate, tra le luci rosse e gialle, ci sono fazzoletti di carta, post-it o biglietti del treno: chi è di passaggio si ferma e volge lo sguardo all'insù. "Caro Babbo Natale quest'anno vorrei che i miei genitori non litigassero più", è il desiderio di Melissa, forse una bambina, affidato a un biglietto del treno. "Vorrei una persona a fianco che mi renda felice, che non abbia paura di restare", è la speranza di qualcun altro. "Vorremmo un figlio", è il sogno di una coppia. (segue) (Rer)