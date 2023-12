Natale: tra speranza e ironia i romani affidano all'albero i sogni per il nuovo anno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Molti però chiedono un lavoro, una laurea, di trovare casa. Segno di una città che spera ma pure lotta con le difficoltà quotidiane proprie di una grande Capitale. "Mi basta una stanza, comoda per me, mi aiuti?”, scrive qualcuno. E se Babbo Natale o la magia di questo periodo possono tutto, allora c’è anche chi in regalo chiede “almeno un po' di tempo in più con mia madre”. Molti i messaggi scritti in tedesco, inglese, spagnolo e russo. Qualcuno si guarda intorno e poi scrive "vorrei la pace in Ucraina e un sereno Natale per tutti, in particolare per chi vive sotto i bombardamenti". Un uomo attraversa la folla, a passo svelto. Si ferma davanti all'albero. In mano ha carta e penna: "Caro Babbo Natale pensa a Dario e fagli trovare un buon lavoro”, scrive. Appende il biglietto e va via. Forse un figlio, un fratello, un amico che nel freddo inverno che sta calando sulla città ha perso l'impiego. Forse una speranza, condivisa da molti, e che si unisce al coro di una città che tra un biglietto e l'altro si racconta così com'è, senza fronzoli e luci di festa: "Quest'anno siamo stati forti, per il prossimo vorremmo essere felici". (segue) (Rer)