Natale: tra speranza e ironia i romani affidano all'albero i sogni per il nuovo anno (3)

- Tra i colori e le luci natalizie che attraversano la città però non manca l'inconfondibile ironia dei romani. "Caro Babbo Natale se quest'anno vuoi farmi felice abbassa sti prezzi che i soldi so' pochi", scrive uno. "Fa' che la Lazio perda sempre", si legge su un altro biglietto. E c'è chi è deluso da com'è andato il 2023 e quindi dà il ben servito, ma con educazione, a Babbo Natale. "Ti offendi se quest'anno scrivo alla Madonna di Lourdes?", chiede Elisa. Decine i desideri spensierati: qualcuno invoca un aiuto dall'alto per superare l'esame per ottenere la patente, qualcun altro vuole una spinta divina per raggiungere il traguardo della laurea. Qualcuno invece salta tutti i passaggi: "Caro Babbo, per favore, fammi vincere alla lotteria e gratta e vinci", si legge su una letterina. E c'è pure chi già pensa all'esame di maturità: "Fa che non esca greco quest'anno", è il desiderio affidato a un foglio di quaderno strappato. E tra le letterine che addobbano l'abete c'è spazio anche per il romanticismo. "Caro Babbo Natale vorrei che Marco leggesse questo biglietto e tornasse da me", scrive una persona. "Vorrei sapere che mio marito mi ama nonostante i miei difetti”, recita un altro messaggio. E se c'è chi desidera che l'amore duri per sempre perché "è la prima volta in cui sto bene davvero", per altri l'anima gemella deve ancora arrivare. Ma la speranza a Roma è come l'ironia e non muore mai: "Caro Babbo Natale fammi innamorare di nuovo", si legge su un biglietto. (Rer)