Camera: domani audizione Castelli, Morosini, Savio su separazione carriere magistratura

- Domani, mercoledì 13 dicembre, alle ore 11, la commissione Affari costituzionali della Camera, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge recanti modifiche all'articolo 87 e al titolo IV della parte II della Costituzione in materia di separazione delle carriere giudicante e requirente della magistratura, svolge l'audizione di Claudio Castelli, già presidente della Corte di Appello di Brescia (in videoconferenza), Piergiorgio Morosini, presidente del Tribunale di Palermo, Valerio Savio, presidente aggiunto della sezione gip del Tribunale di Roma. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto l'ufficio stampa di Montecitorio. (Com)