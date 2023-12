Camera: domani audizioni su medicina emergenza e pronto soccorso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani mercoledì 13 dicembre, alle ore 12, la commissione Affari sociali della Camera, in merito all'indagine conoscitiva sulla situazione della medicina dell'emergenza urgenza e dei pronto soccorso in Italia, audizione, svolge in videoconferenza le seguenti audizioni: Francesco Franceschi, direttore Uoc Medicina dell'urgenza e pronto soccorso, Policlinico universitario Agostino Gemelli di Roma; Roberto Pieralli, medico di emergenza sanitaria territoriale 118 e presidente regionale Snami Emilia Romagna; Maria Pia Ruggieri, direttrice Uoc Pronto soccorso, Obi e breve osservazione, Azienda ospedaliera San Giovanni Addolorata di Roma; Alberto Zoli, direttore generale dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) della Lombardia; ore 15, Academy of emergency medicine and care (Acemc); ore 15:15, Coordinamento specializzandi in medicina d'emergenza-urgenza (Cosmeu); ore 15:30, Federazione nazionale degli Ordini della professione di ostetrica (Fnopo). L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto Montecitorio.(Com)