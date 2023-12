Antisemitismo: Meloni, Italia impegnata in ogni forma di contrasto al fenomeno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia è impegnata in ogni forma di contrasto all’antisemitismo. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel corso delle comunicazioni alla Camera dei deputati in vista del Consiglio europeo di giovedì e venerdì. “Ringrazio sia il vicepremier Tajani che il ministro Piantedosi per questo lavoro”, ha detto la premier. “Abbiamo riscontrato dopo il 7 ottobre un riesplodere della violenza e dell’antisemitismo”, ha aggiunto, spiegando che “abbiamo il dovere di mettere in sicurezza i cittadini sul suolo europeo”. “Dobbiamo inoltre garantire la protezione delle comunità ebraiche”, ha detto Meloni: “Non ci faremo trovare impreparati, difenderemo le nostre democrazie, le nostre libertà e la nostra civiltà”. (Res)