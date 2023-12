Giubileo: Borzì (Acli Roma), sia evento di volontari ma anche di lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'organizzazione del Giubileo 2025 "gratuità e competenza devono convivere per una comunità accogliente e solidale: il volontariato non può essere qualcosa di approssimativo" ma allo stesso tempo "il Giubileo non può essere solo volontariato: da qui è nato il Giubileo dei lavoratori". Lo ha detto la presidente delle Acli di Roma, Lidia Borzí, intervenuta alla "Tavola rotonda Giubileo 2025" nell'ambito dell'assemblea Confcooperative Roma, in corso nella sede romana della Camera di Commercio. "L'ascolto dal basso è la cifra della buona politica: è da lì che parte tutto. Oltre alla democrazia della cura", ha spiegato. "I volontari saranno preziosissimi, e l'esperienza sarà preziosissima per i volontari - ha aggiunto -. Ma il volontario non deve essere il pompiere del sociale. Qui entra in gioco il piano cittadino: un welfare di prossimità in cui la coprogettazione è la punta di diamante". (Com)