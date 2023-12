Ucraina: Zelensky al Senato Usa dopo stallo su aiuti, incontrerà anche presidente Camera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha incontrato oggi a Washington la leadership del Senato statunitense, dopo essere arrivato nella capitale Usa per tentare di convincere il Congresso ad approvare il pacchetto da 110 miliardi di dollari presentato dalla Casa Bianca per continuare a finanziare gli aiuti ad Ucraina, Israele e Taiwan. Zelensky ha in programma anche un incontro alla Casa Bianca con l’omologo Usa, Joe Biden, con cui parteciperà poi ad una conferenza stampa congiunta. Alla riunione a porte chiuse di questa mattina hanno partecipato diversi senatori guidati dal leader democratico Chuck Schumer e dal repubblicano Mitch McConnell. La camera alta del Congresso, la settimana scorsa, ha già bocciato una prima volta il pacchetto della Casa Bianca, bloccato dai repubblicani per la mancanza di misure sufficientemente incisive per rafforzare la sicurezza dei confini. Zelensky ha in agenda anche un colloquio separato con il presidente della Camera dei rappresentanti, il repubblicano Mike Johnson. Il senatore Chuck Schumer, leader della maggioranza democratica al Senato, ha affermato uscendo dalla riunione che il colloquio è stato “molto importante: il presidente Zelensky ha descritto chiaramente quelle che sono le sue necessità, affermando che con il nostro aiuto può vincere la guerra”. Anche il leader repubblicano Mitch McConnell ha espresso soddisfazione, affermando che il colloquio è stato “molto produttivo”. Nonostante ciò, diversi senatori che hanno partecipato alla riunione hanno affermato di avere ribadito a Zelensky che il rafforzamento della sicurezza al confine con il Messico rappresenta una condizione fondamentale per sbloccare gli aiuti all’Ucraina. (Was)