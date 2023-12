Germania: chiesti otto anni e sei mesi di carcere per fratelli che pianificavano attentato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La procura di Amburgo ha chiesto una condanna a complessivamente otto anni e sei mesi di carcere per i due fratelli siriani accusati di pianificare un attentato di matrice jihadista contro una chiesa in Svezia. In particolare, il maggiore di 29 anni dovrebbe scontare sei anni di reclusione per preparazione dell'attacco e finanziamento del terrorismo. Il minore, un 24enne, dovrebbe esser condannato a due anni e sei mesi di prigione per favoreggiamento in quest'ultimo reato. Secondo la pubblica accusa, il 29enne avrebbe progettato di compiere l'attentato suicida con una cintura esplosiva “al più tardi in questa primavera”. All'inizio, il piano era colpire un bar o una discoteca presso Amburgo. L'imputato era in contatto con un soggetto che si era presentato come referente dello Stato islamico sotto lo pseudonimo di “emiro”. Sarebbe stato questo rappresentante dell'organizzazione terroristica a suggerire di colpire una chiesa in Svezia per reazione ai roghi del Corano nel Paese. L'obiettivo esatto e la data dell'attentato dovevano ancora essere decisi. Intanto, il 24enne avrebbe aiutato il fratello a procurarsi il materiale per l'attacco. Arrestati nella giornata del 25 aprile scorso, il maggiore ad Amburgo e il minore a Kempten, i fratelli sono da allora detenuti. La accuse iniziali comprendevano anche la tentata adesione a un'organizzazione terroristica straniera e il sostegno a questo gruppo. Tuttavia, la procura di Amburgo ha chiesto da far cadere questi capi di imputazione per insufficienza di prove. In particolare, non è stato possibile chiarire l'identità dell' “emiro” e il suo presunto legame con lo Stato islamico. (Geb)