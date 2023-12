Mare: Bonomi (Confindustria), Mediterraneo è più grande infrastruttura naturale che abbiamo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Mediterraneo “rappresenta la più grande infrastruttura naturale che abbiamo”. Lo ha dichiarato il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, in occasione del convegno "Oltre l’orizzonte: prospettive e sfide di una nuova politica industriale per il Mare". “È importante la dimensione sociale del Mediterraneo: è tornato a essere importante per i traffici economici ma anche sociali”, ha aggiunto Bonomi, sottolineando come Confindustria abbia creduto molto nell’economia del mare. (Rin)