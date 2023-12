Sudafrica: governo lancerà gara d'appalto per nuova centrale nucleare entro marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Sudafrica lancerà una gara d'appalto per 2.500 megawatt (Mw) aggiuntivi di energia nucleare entro marzo, nel tentativo di affrontare la peggiore interruzione di corrente mai registrata. "Siamo entusiasti delle prospettive e siamo fiduciosi nella nostra capacità di garantire che entro un periodo di tempo ragionevole saremo in grado di (annunciare) gli offerenti preferiti", ha detto il ministro dell'Elettricità, Kgosientsho Ramokgopa, che nel corso di una conferenza stampa ha fatto sapere che il Paese - che già possiede l’unica centrale nucleare operativa del continente africano, quella di Koeberg - ne costruirà di nuove a una scala e a un ritmo che può permettersi. Il sito di Koeberg, con una capacità di circa 1.900 Mw, fornisce circa il 5 per cento del fabbisogno energetico del Paese su una capacità installata nominale di circa 46 mila Mw. Il governo è in attesa dell’approvazione normativa dopo aver richiesto una proroga di 20 anni della licenza operativa di Koeberg, che scade nel luglio 2024. Il Sudafrica prevede di mettere in servizio la prima unità del nuovo progetto nucleare da 2.500 Mw entro l'anno fiscale 2032/2033. Un precedente accordo nucleare da 9.600 Mw con la Russia, avviato durante la presidenza di Jacob Zuma, è stato vanificato da un ricorso in tribunale nel 2017. (Res)