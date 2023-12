Ucraina: Kuleba, da Ungheria segnale non ufficiale positivo su nostra adesione all'Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina ha ricevuto il primo segnale non pubblico dall'Ungheria sulla "finestra di opportunità" per quanto riguarda la decisione sull'apertura di negoziati sull'adesione dell'Ucraina all'Ue. Lo ha affermato il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, che ha incontrato ieri l'omologo ungherese, Peter Szijjarto, a Bruxelles. Come ha spiegato Kuleba nel corso di una diretta televisiva, non c'è un solo Paese che non voglia vedere l'Ucraina come parte dell'Ue, e l'Ungheria vuole solo un processo più lento per esaminare attentamente le conseguenze dell'adesione. "Secondo i risultati della mia lunga conversazione con il ministro degli Esteri ungherese Peter Szijjarto, la minaccia che l'Ungheria, in linea di principio, si oppone all'adesione dell'Ucraina all'Ue è completamente rimossa", ha aggiunto Kuleba. Il ministro degli Esteri ucraino ha rifiutato di fornire i dettagli sull'incontro perché "la posta in gioco è molto alta". "Ma oggi abbiamo ricevuto il primo segnale non pubblico e non ufficiale dall'Ungheria che indica una 'finestra di opportunità'", ha aggiunto il ministro. Inoltre, Kuleba ha evidenziato che anche il governo slovacco ha dimostrato un segnale ufficiale positivo sul sostegno all'apertura dei negoziati con l'Ucraina sull'adesione all'Ue. (Kiu)