Rifiuti: centrodestra Municipio Roma XV, maggioranza favorevole a biodigestore Cesano

22 luglio 2021

- Il presidente del Municipio Roma XV Torquati e la maggioranza "gettano la maschera. Durante la fase di approvazione del bilancio votano contrario allo stralcio dell'intervento previsto nel bilancio 2024-2026 di Roma Capitale per realizzare l'impianto biodigestore a via della Stazione di Cesano". È quanto dichiarano in una nota i consiglieri del centrodestra Peschiaroli di FI, Mocci della Lega, Glori, Calendino, Signorini e Ottaviani di Fd'I. "Un'opera, dal costo complessivo di 47 milioni di euro, dannosa per tutto il territorio di Roma Nord contro il quale noi consiglieri del centrodestra ci siamo sempre opposti". "Una scelta folle - proseguono i consiglieri di centrodestra - che getta al vento il lavoro costruttivo che il Consiglio aveva portato avanti negli ultimi 2 anni per fermare la realizzazione dell'impianto. Il Pd e tutta la sinistra al governo del Municipio XV si piegano al volere del sindaco Gualtieri che verrà ricordato per aver massacrato il quadrante di Roma Nord, un territorio che sarà vessato da opere come il biodigestore e dai varchi ztl con gravi conseguenze e disagi per tutti i cittadini", concludono. (Com)