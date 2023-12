Corte costituzionale: Schifani, neo presidente Barbera è garanzia di competenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All'interno delle istituzioni e del mondo accademico "la dedizione e la professionalità sempre dimostrate da Augusto Barbera nel suo percorso rappresentano per tutti una garanzia di competenza e imparzialità". La ha detto il presidente della regione Siciliana, Renato Schifani, dopo l’elezione di Barbera alla guida della Consulta. "Per questo, non posso che esprimere le mie più sincere congratulazioni all’illustre giurista siciliano che da oggi è presidente della Corte costituzionale. A lui porto gli auguri di buon lavoro di tutto il governo regionale", ha concluso. (Rin)