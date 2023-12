Spagna: presidente Catalogna Aragones, Sanchez dovrà rispettare i suoi impegni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, dovrà "rispettare i suoi impegni" con Sinistra repubblicana di Catalogna (Erc) ed il partito si "assicurerà che lo faccia". Lo ha detto il presidente della Catalogna, Pere Aragones, precisando di "apprezzare i primi passi compiuti". Tuttavia, il leader indipendentista ha evidenziato che la volontà di negoziare "non può essere soggetta a un interesse di parte a breve termine". Per questo motivo, ha affermato che Erc è "responsabile, ma anche esigente" e ha chiesto a Sanchez di "avere coraggio e di dimostrare, al di là delle parole concilianti, che vuole davvero risolvere il conflitto di sovranità con la Catalogna". Aragones ha inoltre sostenuto che la Catalogna è pronta "a vincere o a perdere in un referendum". (Spm)