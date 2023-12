© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Stiamo per trasmettere il disegno di legge di ratifica dell’accordo sui migranti tra Italia e Albania”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani in audizione alla Camera. “Speriamo che le Camere possano esaminarlo e approvarlo in tempi compatibili con l’urgenza di adottare nuovi strumenti per fronteggiare l’emergenza migratoria”, ha aggiunto Tajani. (Res)