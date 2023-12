Mare: Bonomi (Confindustria), Mediterraneo fondamentale per progresso sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Credo fermamente che sul Mediterraneo e sull’economia del mare “si giocherà gran parte del futuro e del progresso sociale del nostro Paese”. Lo ha dichiarato il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, in occasione del convegno "Oltre l’orizzonte: prospettive e sfide di una nuova politica industriale per il Mare". Bonomi ha sottolineato come l’economia del mare sia “un’importante filiera strategica per il Paese”. (Rin)