Olimpiadi 2026: Zaia, domani avremo esito ministero Infrastrutture su pista bob

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla pista da bob per le Olimpiadi Milano-Cortina domani ci sarà l’esito dell’analisi del ministero delle Infrastrutture. Lo ha dichiarato Luca Zaia, presidente della Regione, a margine di un punto stampa da Palazzo Balbi, parlando dell’appuntamento olimpico. “Domani avremo l’esito dell’analisi del ministero delle Infrastrutture che oggettivamente sta lavorando per un bob ridimensionato, più light, non come strutture, ma come finiture. Sembra che ci possa essere una proposta, staremo a capire domani quale sarà” ha concluso. (Rev)