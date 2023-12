Lombardia: sindaci in commissione territorio, MM2 a Vimercate strategica per la Brianza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Confermo – ha sottolineato Jacopo Dozio (FI), che ha richiesto l’audizione – la forte volontà mia personale come Consigliere eletto in Brianza e dell’intero Consiglio regionale di portare avanti la progettazione dell’opera reperendo le risorse ancora mancanti per finanziare il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE). In tal senso l’aula ha recentemente votato a larga maggioranza un documento da me proposto. Anch’io mi rammarico per l’assenza di MM alla quale avrei voluto chiedere se è possibile stralciare una prima parte dello studio e procedere subito con le risorse già stanziate”. Il Consigliere Luigi Ponti (PD) ha fatto presente la necessità di stringere i tempi per tentare di recuperare il ritardo accumulato in questi anni nella realizzazione di un’opera indispensabile per il territorio dell’Est Milanese e della Brianza. Nel dibattito sono intervenuti anche Simone Negri e Gian Mario Fragomeli (PD), Alessandro Corbetta (Lega) e Martina Sassoli (Lombardia Migliore). (Com)