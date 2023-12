Tunisia: protesta dei lavoratori Compagnia nazionale idrica nel sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina, gli impiegati della Compagnia nazionale per lo sfruttamento e la distribuzione dell'acqua (Sonad) a Kebili, nel sud della Tunisia, hanno organizzato un sit-in davanti alla sede della società nella regione. Si tratta della seconda dimostrazione in meno di una settimana, dopo l'accordo firmato tra partito sindacale e funzionari aziendali il 6 giugno 2022. Il segretario generale aggiunto del sindacato regionale del lavoro responsabile del settore pubblico, Abdeljalil Bouazza, ha spiegato all'agenzia di stampa tunisina "Tap" che la principale richiesta degli agenti della Sonad è di completare i lavori di riabilitazione della sede regionale, iniziati nel 2018 e la cui conclusione era prevista in un anno. I lavori sono ancora in corso e la sede non è mai stata completata, costringendo i dipendenti a svolgere il loro lavoro in una sede provvisoria descritta come inappropriata. Le richieste includono inoltre la fornitura di automobili e attrezzature di lavoro, la copertura dei posti vacanti, soprattutto nel servizio valutario, la creazione di un'unità di manutenzione nella città di Douz per avvicinare i servizi al mercato delle regioni meridionali dello Stato e l'accelerazione degli interventi per far fronte ai guasti di emergenza, oltre a creare un interesse speciale per gli impianti di desalinizzazione dell'acqua. La società è impegnata a supervisionare la gestione e la manutenzione dei due impianti di desalinizzazione ad Al-Rahmat, sud di Kebili e Qarad, nel governatorato di Douz. Sonad terrà una sessione urgente per risolvere la crisi ed evitare una escalation delle proteste che potrebbero sfociare in uno sciopero. (segue) (Tut)