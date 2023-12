Tunisia: protesta dei lavoratori Compagnia nazionale idrica nel sud (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 1995, l'Onu ha classificato la Tunisia come uno dei 27 paesi che soffrono di stress idrico, in quanto la quantità di acqua dolce estratta dalle falde acquifere sotterranee del paese supera il suo tasso di rifornimento. Nonostante l'avvertimento lanciato allora ai decisori tunisini, quasi 30 anni dopo, sono state intraprese poche azioni per riformare la gestione delle risorse idriche del paese, poiché le politiche si sono invece concentrate solo sulla mobilitazione e sull'utilizzo dell'acqua. Le risorse idriche in Tunisia sono state minacciate, a partire dai primi anni '70, con l'accento sulla destinazione dell'acqua verso l'agricoltura e l'industria e non verso l'uso civile. Ciò coincise con un periodo in cui il paese iniziò ad aprirsi, diventando più liberale e integrandosi nei mercati internazionali. A partire da allora, l'economia tunisina si è sempre più orientata verso i servizi all'industria e all'agricoltura. Questa tendenza continua ancora oggi e ha accelerato il consumo delle risorse idriche tunisine. Negli ultimi dieci anni, il cambiamento climatico ha ulteriormente esacerbato le sfide relative all'approvvigionamento idrico. (Tut)