- In generale, c’è la consapevolezza che “non basta un intervento a valle per il fenomeno migratorio, ma bisogna lavorare in loco”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani in audizione alla Camera. “Abbiamo lanciato il Processo di Roma e stiamo sviluppando il Piano Mattei per l’Africa”, ha aggiunto il ministro. (Res)