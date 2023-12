Roma: parte piano per 5G in tutta la città, Gualtieri "primi al mondo con New York e Londra" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'investimento per il progetto ammonta a 100 milioni di euro di cui 20 milioni di investimento pubblico provenienti dai fondi giubilari. "Il progetto è stato inserito tra le opere del Giubileo perché c'è una parte di finanziamento pubblico. Su un investimento totale di 100 milioni, 20 milioni sono di provenienza pubblica, il resto, 80 milioni, la parte principale, è di provenienza privata", ha chiarito Gualtieri. La diffusione della connessione 5G e Wifi sarà garantita attraverso antenne non invasive e installate dentro lampioni e impianti per la cartellonistica pubblicitaria. "Ci saranno 2 mila punti di propagazione in tutta la città - ha precisato il sindaco - e ci saranno 850 punti, distribuiti nelle piazze, in cui ci sarà una rete avanzata di nuova generazione Simless. Inoltre è prevista la copertura indoor di sette edifici della pubblica amministrazione". La copertura negli edifici pubblici interesserà nella prima fase sette strutture comunali: il Campidoglio, i Musei Capitolini, diversi palazzi comunali tra cui quello di via Petroselli e quello di via dei Cerchi, sede dell'assessorato al Commercio, quello di piazza Campitelli, sede dell'assessorato alla Cultura, la struttura di via Giovanni da Verazzano che ospita il dipartimento patrimonio e l'edificio vicino del dipartimento Ambiente. "Tuttavia il progetto si estende facilmente ad altre strutture pubbliche che già sono avanzate da questo punto di vista, per citare un esempio il policlinico di Tor Vergata", ha osservato il direttore generale del Campidoglio, Paolo Aielli. (Rer)