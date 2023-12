Lombardia: a Bergamo la seduta dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha fatto tappa a Bergamo il tour itinerante dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale nei capoluoghi lombardi, omaggio in questo caso anche al riconoscimento di Bergamo Capitale italiana della Cultura. “Credo sia particolarmente importante che l’istituzione regionale incontri i territori e vada direttamente a toccare con mano e conoscere le varie realtà provinciali lombarde, non solo per farsi carico delle rispettive istanze e problematiche, ma anche per approfondire le loro peculiarità e le loro eccellenze -ha sottolineato il Presidente Federico Romani-. I territori devono tornare protagonisti delle politiche regionali e devono acquisire una centralità sempre maggiore, ed è pertanto anche in questo senso che va vista la decisione di tenere le nostre riunioni nei vari capoluoghi. Con questa iniziativa vogliamo ribadire la centralità del parlamento regionale: nostro obiettivo deve essere quello di riavvicinare sempre di più i cittadini alla vita delle istituzioni”. Un concetto ripreso anche dal Consigliere Segretario Jacopo Scandella, che ha evidenziato come “stiamo attraversando un periodo caratterizzato da un preoccupante deficit di partecipazione alla vita politica e amministrativa e compito della politica deve essere quello di far appassionare nuovamente i cittadini e i giovani alla vita amministrativa favorendo la loro partecipazione e capacità decisionale”. (segue) (Com)