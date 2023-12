Lombardia: a Bergamo la seduta dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con riferimento al ruolo di Brescia e Bergamo capitali italiane della Cultura, Scandella ha infine auspicato come il ritrovato legame tra i due territori provinciali possa essere consolidato e diventare ancor più produttivo anche in futuro, valorizzando sempre di più gli elementi distintivi che li uniscono e accomunano. “Quest’anno è stato particolarmente importante perché ha aiutato la comunità bergamasca a prendere sempre più consapevolezza del grande patrimonio storico, artistico e culturale di cui dispone, facendo comprendere quanto la cultura a Bergamo possa essere anche volano importante in termini economici e turistici”. L’Ufficio di Presidenza del parlamento lombardo ha tenuto la propria seduta bergamasca presso l’Accademia Carrara: erano presenti oltre al Presidente del Consiglio regionale Federico Romani e al Consigliere Segretario Jacopo Scandella, i Vice Presidenti Giacomo Cosentino ed Emilio Del Bono e il Consigliere Segretario Alessandra Cappellari. Sono quindi intervenuti i Consiglieri regionali del territorio Davide Casati, Pietro Macconi, Ivan Rota e Michele Schiavi. La seduta è stata preceduta da un breve momento di presentazione dell’Accademia a cura della Direttrice Maria Cristina Rodeschini: al termine dei lavori l’incontro con il Sindaco Giorgio Gori, al quale ha fatto seguito una visita guidata alla stessa Accademia e successivamente in Città Alta alla Basilica di Santa Maria Maggiore e in Piazza Vecchia. (segue) (Com)