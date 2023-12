Lombardia: a Bergamo la seduta dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La seduta bergamasca del vertice parlamentare regionale è stata anche occasione per un primo bilancio dell’attività svolta nei primi mesi della nuova legislatura. In Consiglio regionale ad oggi sono state 7 le leggi approvate, 5 le proposte di atto amministrativo, 22 gli atti organizzativi e 21 le proposte di nomina affrontate, nel corso di 21 sedute (sono 25 quelle previste e calendarizzate entro fine anno): da segnalare il significativo lavoro di indirizzo politico, con 34 mozioni approvate dall’Aula. A gennaio tra i primi progetti di legge che saranno discussi in Aula, quello particolarmente atteso dello “psicologo di base”: il 19, 20 e 21 dicembre l’Assemblea si riunirà per la Sessione di Bilancio. Intensa anche l’attività delle Commissioni consiliari, nove permanenti e cinque speciali, che nel corso della XII° legislatura al 6 dicembre si sono già riunite 237 volte approvando 102 provvedimenti: da sottolineare il numero elevato di audizioni, 154, che hanno coinvolto oltre 420 soggetti. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale ha il compito di organizzare l’attività del Consiglio e delle Commissioni, di sovrintendere alla struttura organizzativa del Consiglio, deliberare la proposta di bilancio del Consiglio e verificare la rispondenza della gestione e dei risultati conseguiti. Il Consiglio regionale lombardo si conferma come ente particolarmente virtuoso ed è quello che costa meno in Italia: solo 2,42 euro all’anno pro capite per ogni cittadino. Nel corso dell’anno l’Ufficio di Presidenza alla data del 30 novembre si è riunito 35 volte per produrre 320 deliberazioni. (segue) (Com)