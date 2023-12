Lombardia: a Bergamo la seduta dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Ufficio di Presidenza concede anche patrocini con la finalità di dare un contributo alle comunità locali e valorizzare identità e storia della regione. Nei primi mesi della nuova legislatura i patrocini concessi sono stati 182 (al 30 novembre), di cui 44 gratuiti e 138 con contributo: hanno beneficiato di contributo 31 enti pubblici e 107 associazioni per complessive 320mila e 250 euro. Oltre un terzo dei patrocini concessi riguarda direttamente il territorio provinciale bergamasco, con 42 patrocini concessi finora di cui 3 gratuiti e 39 con contributo, per una somma complessiva erogata pari a 98.700 euro: nella seduta odierna approvati anche altri due patrocini “orobici”, il primo a beneficio del Comune di Lovere per la presentazione del volume “Le necropoli dell’età romana di Lovere: una comunità sulle sponde del Sebino”, il secondo per l’iniziativa “Cerimonia di consegna delle borse di studio – bando 2024” organizzata dalla Fondazione Armr di Ranica. Nel corso dei lavori è stato annunciato come il fondo per le iniziative previste dalla “Legge per la Montagna”, di cui in questi anni ha beneficiato il CAI bergamasco, sarà significativamente incrementato nel 2024, mentre la legge dedicata agli Alpini e che ha istituito nel 2 aprile la giornata loro dedicata e la legge sul pastoralismo, sono state puntualmente rifinanziate anche in questa legislatura. (Com)