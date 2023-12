Africa: Tajani, vogliamo avere un approccio positivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia ha deciso di avere un approccio positivo con l’Africa, un rapporto di partenariato e coordinamento tra iniziative pubbliche e private. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani in audizione alla Camera. “Vogliamo dar vita a iniziative condivise in settori nei quali è riconosciuta l’eccellenza italiana, penso allo sviluppo rurale, all’agroindustria , alla transizione energetica, alle infrastrutture fisiche e digitali”, ha affermato il ministro. “È un investimento per la crescita e stabilità del continente africano, e quindi anche per l’Italia e l’Europa”, ha aggiunto Tajani. (Res)