Usa: l’inflazione annuale rallenta al 3,1 per cento, lieve crescita su base mensile

- L’inflazione annuale negli Stati Uniti ha rallentato al 3,1 per cento nel mese di novembre, con un lieve incremento di 0,1 punti percentuali a ottobre. Lo indicano i dati pubblicati oggi dal dipartimento del Lavoro, che potrebbero convincere la Federal Reserve a mantenere invariati i tassi di riferimento in occasione della riunione al via oggi stesso e in programma fino a domani, 13 dicembre. A ottobre l’indice dei prezzi al consumo su base annuale si era attestato al 3,2 per cento. A contribuire al rallentamento dell’inflazione è, in particolare, il calo dei prezzi del gas. L’indice di fondo, che non considera i prezzi di prodotti più volatili quali carburanti e alimenti, è rimasto stabile al 4 per cento su base annuale ed è cresciuto dello 0,3 per cento tra ottobre e novembre.(Was)