Ucraina: Kuleba, il prossimo vertice Ue sarà difficile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prossimo vertice dell'Unione europea che si terrà il 14 e il 15 dicembre non sarà semplice. Lo ha affermato nel corso di una diretta televisiva il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, sottolineando che l'attuale "intensità della diplomazia", ha raggiunto il livello dell'inizio della guerra su vasta scala. "La situazione non è facile. Il vertice non sarà facile. Ci saranno molte discussioni non solo sulla questione ucraina. I negoziati continueranno letteralmente fino all'ultimo minuto e lavoreremo fino all'ultimo minuto", ha spiegato il ministro. (Kiu)