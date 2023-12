Speciale scuola: Camera, studenti Latina in visita, due giorni di formazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La visita a Montecitorio, la simulazione di una seduta di commissione, l'incontro con i deputati del territorio e l'accoglienza alla Biblioteca della Camera: gli studenti dell'Istituto di Istruzione Superiore Campus dei Licei Massimiliano Ramadù di Cisterna di Latina (LT) da oggi saranno i protagonisti di una due giorni di formazione. L'iniziativa – rende noto l’ufficio stampa della Camera – si inserisce nel contesto del concorso "Giornate di formazione a Montecitorio" - realizzato insieme al ministero dell'Istruzione e del Merito - e rivolto alle classi dell'ultimo biennio della scuola secondaria superiore. La delegazione della scuola laziale arriverà alle 14:45 di oggi, martedì 12 dicembre. Dopo il benvenuto, inizieranno le attività: la simulazione di una seduta di Commissione in sede referente (nel corso della quale, dopo l'elezione del presidente di Commissione, sarà discusso e votato un progetto di legge da presentare all'Assemblea), seguirà l'incontro con alcuni deputati eletti nel territorio di provenienza e con i componenti della Commissione competente nella materia in cui hanno svolto il loro progetto di ricerca. Alle 18 il vicepresidente della Camera dei Deputati Giorgio Mulé consegnerà gli attestati di partecipazione all'iniziativa formativa. Il giorno seguente, mercoledì, sarà dedicato alla visita alla Biblioteca della Camera e all'incontro di approfondimento con i consiglieri del servizio Biblioteca. (Com)