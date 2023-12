Speciale scuola: assessore Roma incontra 118 istituti vincitori bando per apertura oltre orario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuto questa mattina nella sala protomoteca del Campidoglio l'incontro voluto dall'assessora alla Scuola di Roma Capitale, Claudia Pratelli, con le 118 scuole vincitrici di "Roma scuola aperta", il bando per aprire le scuole oltre l'orario ordinario, quindi il pomeriggio, la sera e nei weekend. "Roma scuola aperta è un programma che cresce ed entusiasma. Lo dimostrano le scuole e le associazioni che in ogni occasione ci consegnano la loro energia - commenta l'assessore Pratelli -. E' stata un'occasione per confrontarci con chi sta animando i territori in questo secondo anno di sperimentazione e anche per parlare di un altro pezzo di questo prezioso programma: la valutazione d'impatto, un percorso avviato con l'Università Roma 3 per "misurare" l'effetto di una scuola aperta sulla comunità che la vive e su quella che la circonda. La mattinata ha avuto anche il contributo della rete nazionale delle scuole aperte e partecipate, perché allargare il campo della partecipazione civica e della comunità educante è uno dei nostri obiettivi. Roma è una delle poche città italiane impegnate in un progetto di Scuole Aperte e già da ora ci siamo ingaggiate con le altre città, quali Milano, Bergamo solo per citarne alcune, ad una riflessione comune che nei prossimi mesi vogliamo ospitare proprio qui. Roma Scuola Aperta insomma non è solo un programma ma un'ambizione: quella di contrastare le diseguaglianze, la povertà educativa e l'abbandono scolastico, con più scuola, più comunità, più opportunità. Siamo partiti lo scorso anno e intendiamo proseguire forti dell'esperienza pregressa e di una straordinaria comunità educante", conclude. (Com)