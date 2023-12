Speciale scuola: Fp Cgil Roma, da Comune ancora scelte sbagliate su gestione servizi prima infanzia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’amministrazione di Roma Capitale "taglia fuori dai servizi educativi i funzionari che fino a ora hanno garantito la governance di nidi e scuole dell’infanzia". Lo afferma in una nota Marco D’Emilia della Fp Cgil di Roma e del Lazio. "Con una scelta illogica, pressapochista e unilaterale, senza alcun confronto, il capo del personale avvia una procedura che consente il mutamento di profilo da funzionario dei servizi educativi a funzionario coordinatore pedagogico solo al personale con laurea in pedagogia, cancellando, con un sol colpo, la maggior parte di quanti hanno fino a ora garantito la gestione di scuole dell’infanzia e nidi di Roma Capitale - spiega -. Proprio in questi giorni avremmo dovuto avere un apposito confronto con l’assessora alla Scuola esattamente sull’assetto organizzativo del settore educativo scolastico, ma il provvedimento del Capo del personale arriva come un fulmine a ciel sereno, impattando in modo determinate sul governo di nidi e scuole dell’infanzia". (Com)