Speciale scuola: Malpezzi (Pd), Valditara la mette in difficoltà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In un’epoca in cui le fake news acquistano sempre maggiore spazio sul web e i social media, è decisivo il ruolo di chi informa correttamente come Nova" Simona Malpezzi

Presidente del Gruppo del Partito Democraticoin Senato

22 luglio 2021

- "Sui contenuti della riforma Valditara riguardante la filiera tecnico-professionale discuteremo in parlamento ma trovo estremamente vessatorio nei confronti delle scuole mandare una circolare sull'adesione alla sperimentazione, considerando che deve essere fatta entro il 30 dicembre e che a gennaio partono le iscrizioni per le scuole secondarie di secondo grado. Il Ministro sembra non sapere come funziona la scuola. In che modo pensa di promuovere l'orientamento tra i ragazzi e la preparazione della scuola alla nuova sperimentazione? Come pensa di conciliare tutto questo con i piani regionali dell'offerta formativa? Come pensa di garantire la parità di partecipazione di tutte le scuole? Il ministro Valditara dovrebbe aiutare le scuole invece di metterle in costante difficoltà. Il sistema d'istruzione avrebbe bisogno di riforme vere, organiche, fatte insieme a chi la scuola la vive ogni giorno e non di continui cambiamenti (in questo caso alla velocità della luce) senza misurare davvero ciò che funziona o meno". Lo afferma Simona Malpezzi, senatrice del Pd e vicepresidente della Commissione bicamerale infanzia e adolescenza. (Rin)