Speciale scuola: Roma, prurito sulla pelle per 20 bimbi e 4 insegnanti in asilo, ispezione Nas

- Prurito sulla pelle e agli occhi per circa 20 bambini e 4 insegnanti in una scuola comunale in via Mameli, nel quartiere Trastevere di Roma. È successo nel primo pomeriggio di ieri, quando i bambini, di età compresa tra 0 e 3 anni, e gli insegnanti hanno accusato una sensazione di prurito alla pelle e agli occhi dopo aver consumato il pranzo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione Trastevere e i Nas, che hanno effettuato un’ispezione nella scuola, oltre al personale sanitario del 118. Nessuna persona è stata trasportata in ospedale. I genitori degli alunni sono stati avvisati e, autonomamente, hanno portato via i bambini da scuola. Al momento non ci sono referti, e non è ancora chiaro cosa abbia generato la sensazione. Tra le possibili cause al vaglio dei militari ci sarebbero un’intossicazione alimentare o una reazione allergica a qualche prodotto. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri per fare luce sull'episodio. (Rer)