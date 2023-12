Speciale scuola: Napoli: tre cortometraggi chiudono il progetto "Mix your media school"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso dell'appuntamento di mercoledì mattina, un filmato, curato dalla Fondazione Campania dei Festival, avrà il compito di documentare le varie fasi di apprendimento e l'impegno appassionato dei 13 docenti che hanno animato il progetto, mentre un video, realizzato dalla Film Commission, ci farà vivere i momenti salienti del backstage. Previsti anche alcuni brevi interventi istituzionali, a partire da quelli di Alessandro Russo e Nadia Baldi, segretario generale e vicedirettrice artistica della Fondazione Campania dei Festival, e del dottor Bruno Zambardino (direzione generale Cinema e audiovisivo del ministero della Cultura). Porteranno la loro testimonianza, inoltre, importanti rappresentanti dei partner di progetto: la dottoressa Fulvia Guardascione (Film Commission Regione Campania), l'avvocato Deborah De Angelis (Capitolo italiano di Creative Commons), Riccardo Iuzzolino (responsabile List scarl), e la dottoressa Monica Cacciatore (associazione Riferimento scuola). Prenderanno poi la parola i dirigenti scolastici Bartolomeo Perna, Teresa Laudanna, Immacolata Iadicicco e la professoressa Chiara Cimini, oltre che i docenti esperti formatori Luca Ciriello e Rosa Maietta. La proposta progettuale Mix your Media School, che ha tra i partner anche Anec, è realizzata nell'ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola, promosso dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, ed è stata selezionata nell'anno 2023 tra le iniziative innovative a carattere sperimentale per la promozione di approcci critici, pratiche e metodologie didattiche all'avanguardia per l'ambito audiovisivo. (Ren)