Lazio: Battisti (Pd), da bilancio più tasse e zero risposte ai più fragili, i miei emendamenti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E poi sulle donne, le grandi assenti di questa legge di bilancio: servono risorse, anche per contrastare gli aumenti del governo Meloni, per risparmi sui prodotti igienici di prima necessità perché il ciclo non è un lusso. E poi risorse per la prevenzione, la tutela e il sostegno per le vittime del revenge porn, un reato infame che i numeri ci dicono sia in continua crescita e che distrugge la vita di tante persone. Un emendamento lo ho dedicato al sostegno psicologico delle persone in difficoltà: è assurdo che siano lasciate da sole migliaia di persone, soprattutto giovani, che dopo la pandemia stanno soffrendo e che non trovano risposte dalle istituzioni. Poi altri interventi sono stati chiesti per ambiente, sicurezza sul lavoro, giovani e anziani. Auspico - conclude Battisti - che un dialogo proficuo, senza preclusioni, per interventi correttivi tesi a fornire risposte vere e concrete alle nostre comunità". (Com)