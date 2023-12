Sanità: Ronzulli (FI), 11 miliardi a disposizione Regioni per edilizia non spesi in 30 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci sono circa 11 miliardi per l'edilizia sanitaria che dal 1988 non sono stati chiesti. Fondi che devono essere richiesti dalle Regioni e che vengono poi erogati dal governo. Si tratta di cifre enormi che potevano essere usate in questi 30 anni per ammodernare i nostri ospedali, ma che non sono stati chiesti perché magari le Regioni non sapevano come spenderli. Lo ha dichiarato la senatrice di Forza Italia e vicepresidente del Senato Licia Ronzulli, ospite a "L'aria che tira", su La7, parlando del rogo dell'ospedale di Tivoli. "Siamo consapevoli che la procedura burocratica è farraginosa ed è compito del governo snellirla, ma noi non abbiamo la bacchetta magica per risolvere oggi tutti i problemi", ha proseguito. Quanto all'ipotesi di un eventuale ridimensionamento del personale in servizio per il ponte dell'Immacolata, la Ronzulli ha aggiunto: "Esiste un protocollo per cui durante le festività il personale ospedaliero viene ridotto, anche perché non ci sono le attività ambulatoriali o la chirurgia di elezione, mentre viene garantita la copertura delle urgenze e dei pronto soccorso, ma in ogni caso non si può andare sotto una certa soglia". "In questo caso specifico - ha concluso -, se questa soglia era più bassa rispetto alla norma prevista ce lo dirà l'inchiesta". (Rin)